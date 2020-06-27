Страны Европейского Союза не смогли договориться об окончательном "безопасном списке" третьих стран, жителям которых будет разрешено въезжать на территорию ЕС с начала июля. Однако вскоре снова должны обсудить этот вопрос.

Для вироблення критеріїв, за яким і буде формуватися список "безпечних країн", посли 27 країн-членів ЄС зібралися в п'ятницю, 26 червня, в другій половині дня. Дискусії тривали й у ніч на суботу, 27 червня. Але рішення так і не було прийнято, пише DW.

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За даним видання багато послів заявили, що їм необхідні консультації зі своїми урядами.

Для яких країн ЄС планує відкрити кордони

Міністрам представили список з 10 – 20 країн. Повідомляється, що у списках точно відсутні Сполучені Штати Америки, Бразилія та Росія. Натомість, за даними агенції dpa, обмеження можуть зняти для Південної Кореї й Нової Зеландії. За повідомленням деяких ЗМІ, у "зеленому" списку може опинитися й Україна. Перед тим Єврокомісія вже рекомендувала внести до списку шість країн Західних Балкан: Албанію, Боснію та Герцеговину, Косово, Чорногорію, Північну Македонію та Сербію, адже епідеміологічна ситуація у них подібна або краща, ніж у ЄС.

Коли ж очікувати рішення

Очікується, що неформальні відповіді від країн ЄС з цього питання можуть надійти ближче до вечора суботи, 27 червня. Якщо країнам ЄС таки вдасться погодити критерії для країн, громадянам яких дозволятиметься в'їзд до ЄС, то відповідний документ може бути підписаний у понеділок, 29 червня. Обмеження для поїздки громадян ци країн знімуть 1 липня. Але список постійно будуть переглядати.