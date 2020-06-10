В 11 часов 10 июня должны были начать функционировать два пункта пропуска на линии разграничения. Однако боевики сорвали открытие и отказываются пропускать людей через админграницу. Одной женщине на жаре стало плохо.

Как сообщают в пресс-центре Госпогранслужбы, за два часа на оккупированную территорию боевики не пропустили ни одного человека.

Подробнее На Донбассе с 10 июня открывают пункты пропуска: какие условия пересечения

Боевики не пускают через КПВВ

По состоянию на 13.00 на временно оккупированную территорию Украины через контрольный пункт "Марьинка" пропустили одного мужчину на автомобиле. Уже через некоторое время боевики "завернули" его обратно.

Еще 5 человек пропустили в пешем порядке в направлении временно оккупированного Донецка. Они ожидают пропуска на блокпосту боевиков.

Через КПВВ "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию попали 6 граждан. Российские наемники установили противотанковые заграждения со "своей стороны", именно там находятся эти люди.



Боевики не пропускают на свою территорию / Фото ГПСУ

Огромные очереди на КПВВ

Только перед автомобильным пунктом "Марьинка" собрались около 100 пешеходов. Среди них 70 человек – пожилые люди и до десятка детей. Некоторые из них ожидают пропуска еще с 6 часов утра.

Ранее в МВД предупреждали, что боевики могут сорвать открытие КПВВ и просто не пускать туда никого.

Однако люди, которые собрались на пункте, все же не теряют надежд пересечь границу. Как сообщает ТСН, одна из женщин на жаре потеряла сознание. Люди рассказывают, что ждали открытия КПВВ по два месяца, даже кое-кому приходилось все это время жить в машине. Кого-то приютили случайные люди в своих домах.

Открытие КПВВ: правила пересечения

С 10 июня, после почти трех месяцев временного прекращения, должны были начать функционировать два пункта пропуска на линии разграничения.

для автомобильного сообщения через КПВВ "Марьинка" – дорожный коридор "Донецк – Курахово";

для пешего сообщения через КПВВ "Станица Луганская" – дорожный коридор "Станица Луганская – Счастье – Новоайдар".

Пропуск граждан и авто должны проводить ежедневно с 11.00 до 14.00.

После попадания в Украину с оккупированных территорий, граждане должны обязательно пройти 14-дневную самоизоляцию. Это правило касается всех, кто въезжает, кроме абитуриентов, которые едут сдавать ВНО и их сопровождающих.