Об 11 годині 10 червня мали зафункціонувати два пункти пропуску на лінії розмежування. Однак бойовики зірвали відкриття і відмовляються пропускати людей через адмінмежу. Одній жінці на спеці стало зле.

Як повідомляють у пресцентрі Держприкордонслужби, за дві години на окуповану територію бойовики не пропустили жодної людини.

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Бойовики не пускають через КПВВ

Станом на 13.00 на тимчасово окуповану територію України через контрольний пункт "Мар’їнка" пропустили одного чоловіка на автомобілі. Уже за деякий час бойовики "завернули" його назад.

Ще 5 осіб пропустили в пішому порядку в напрямку тимчасово окупованого Донецька. Вони очікують пропуску на блокпосту бойовиків.

Через КПВВ "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію потрипили 6 громадян. Російські найманці встановили протитанкові загородження зі "свого боку", саме там перебувають ці люди.



Бойовики не пропускають на свою територію / Фото ДПСУ

Величезні черги на КПВВ

Лише перед автомобільним пунктом "Мар’їнка" зібралися близько 100 пішоходів. Серед них 70 осіб – люди похилого віку та до десятка дітей. Деякі з них очікують пропуску ще з 6-ї години ранку.

Раніше у МВС попереджали, що бойовики можуть зірвати відкриття КПВВ і просто не пускати туди нікого.

Проте люди, які зібрались на пункті все ж не втрачають надій перетнути межі. Як повідомляє ТСН, одна із жінок на спеці знепритомніла. Люди розповідають, що чекали на відкриття КПВВ по два місяці, навіть декому доводилось весь цей час жити у машині. Когось прихистили випадкові люди у своїх оселях.

Відкриття КПВВ: правила перетину

З 10 червня, опісля майже трьох місяців тимчасового припинення, мали зафунціонувати два пункти перепуску на лінії розмежування.

для автомобільного сполучення через КПВВ "Мар'їнка" – дорожній коридор "Донецьк – Курахове";

для пішого сполучення через КПВВ "Станиця Луганська" – дорожній коридор "Станиця Луганська – Щастя – Новоайдар".

Пропуск громадян і авто мають проводити щодня з 11.00 до 14.00.

Опісля потрапляння до України з окупованих територій, громадяни мають обов'язково відбути 14-денну самоізоляцію. Це правило стосується усіх, хто в'їжджає, окрім абітурієнтів, які їдуть складати ЗНО іїхніх супровідників.