Кабмин перенес переход на рыночные цены газа для населения с 1 июля на 1 августа. Следовательно, правительство продлило механизм возложения специальных обязанностей (ВСО) на рынке природного газа еще на один месяц.

Об этом сообщила исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец на брифинге после заседания Кабмина, пишет 24 канал.

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Сегодня Кабинет Министров для проведения всех необходимых мер для избрания поставщика последней надежды продлил действие ВСО для населения до 1 августа. Это необходимая норма для того, чтобы все происходило последовательно и было обеспечено гарантированное снабжение газа,

– подчеркнула она.

Кроме того, Буславец уточнила: накануне, 30 июня, Министерство энергетики объявило конкурс по отбору поставщика последней надежды на газовом рынке для населения. Ведомство ожидает, что до 7 июля все претенденты подадут свои предложения. Тогда же должно состояться раскрытие конкурсных предложений.

После перехода на рынок поставщики могут не захотеть работать с клиентом, который не оплачивает счета или оплачивает их нерегулярно. Для таких случаев и нужен поставщик последней надежды. Он будет принимать клиента на 60 дней – за этот период потребитель сможет найти поставщика, который будет поставлять ему газ.

Что этому предшествовало: