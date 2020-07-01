Кабмін переніс перехід на ринкові ціни газу для населення з 1 липня на 1 серпня. Відтак, уряд продовжив механізм покладання спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку природного газу ще на один місяць.

Про це повідомила виконувачка обов’язків міністра енергетики Ольга Буславець на брифінгу після засідання Кабміну, пише 24 канал.

Дивіться також Тарифи на газ у липні 2020: скільки заплатять українці

Сьогодні Кабінет Міністрів для проведення всіх необхідних заходів для обрання постачальника останньої надії продовжив дію ПСО для населення до 1 серпня. Це необхідна норма для того, щоб все відбувалося послідовно і було забезпечено гарантоване постачання газу,

– наголосила вона.

Окрім того, Буславець уточнила: напередодні, 30 червня, Міністерство енергетики оголосило конкурс із відбору постачальника останньої надії на газовому ринку для населення. Відомство очікує, що до 7 липня всі претенденти подадуть свої пропозиції. Тоді ж має відбутися розкриття конкурсних пропозицій.

Після переходу до ринку постачальники можуть не захотіти працювати з клієнтом, який не оплачує рахунків або оплачує їх нерегулярно. Для таких випадків і потрібен постачальник останньої надії. Він буде приймати клієнта на 60 днів – за цей період споживач зможе знайти постачальника, який постачатиме йому газ.

Що цьому передувало: