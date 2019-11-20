Открытие моста в Станице Луганской: возможные провокации от РФ
В Станице Луганской сегодня, 20 ноября, в 15:30 состоится открытие восстановленного моста, куда должен приехать Владимир Зеленский. Украинская сторона ожидает провокационные действия с российской стороны.
Об этом в эфире сообщил военкор 24 канала.
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Он отметил, что все готовы к тому, что российские журналисты могут своими действиями сорвать открытие моста.
Не будут стрелять, но их журналисты, пропагандисты будут пытаться или сорвать открытие, или ставить провокационные вопросы Владимиру Зеленскому,
– отметил журналист.
Также Евгений Назаренко отметил, что территория вокруг моста является демилитаризованной зоной, то есть там нет ни украинских военных, ни российских боевиков.
Что известно о мосте в Станице Луганской
В Станице Луганской уже завершили прокладыватьь металлоконструкции моста через реку Северский Донец. Расположится он вблизи контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская". Восстановление моста стало возможным после разведения войск в Станице Луганской несколько месяцев назад.