Открытие моста в Станице Луганской: возможные провокации от РФ

В Станице Луганской сегодня, 20 ноября, в 15:30 состоится открытие восстановленного моста, куда должен приехать Владимир Зеленский. Украинская сторона ожидает провокационные действия с российской стороны.

Об этом в эфире сообщил военкор 24 канала.

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Он отметил, что все готовы к тому, что российские журналисты могут своими действиями сорвать открытие моста.

Не будут стрелять, но их журналисты, пропагандисты будут пытаться или сорвать открытие, или ставить провокационные вопросы Владимиру Зеленскому,

– отметил журналист.

Также Евгений Назаренко отметил, что территория вокруг моста является демилитаризованной зоной, то есть там нет ни украинских военных, ни российских боевиков.

Что известно о мосте в Станице Луганской

В Станице Луганской уже завершили прокладыватьь металлоконструкции моста через реку Северский Донец. Расположится он вблизи контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская". Восстановление моста стало возможным после разведения войск в Станице Луганской несколько месяцев назад.