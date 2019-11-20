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      Відкриття мосту в Станиці Луганській: можливі провокації від РФ

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      В Станиці Луганській сьогодні, 20 листопада, о 15:30 відбудеться відкриття відновленого мосту, куди має приїхати Володимир Зеленський. Українська сторона очікує на провокативні дії з російського боку.

      Про це в ефірі повідомив воєнкор 24 каналу.

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      Він зазначив, що всі готові до того, що російські журналісти можуть своїми діями зірвати відкриття мосту.

      Не будуть вони стріляти, але їхні журналісти, пропагандисти будуть намагатися або зірвати відкриття, або ставити провокативні запитання Володимиру Зеленському,
      – зазначив журналіст.

      Також Євген Назаренко зазначив, що територія навколо мосту є демілітаризованою зоною, тобто там немає ні українських військових, ні російських бойовиків.

      Що відомо про міст у Станиці ЛуганськійУ Станиці Луганській вже завершили укладати металоконструкції мосту через річку Сіверський Донець. Розташується він поблизу контрольного пункту в'їзду-виїзду "Станиця Луганська". Відбудова мосту стала можливою після розведення військ у Станиці Луганській кілька місяців назад.

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      Автор: Марина Васильєва
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Розведення військ Володимир Зеленський
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