Открытие рынка земли: онлайн марафон на 24 канале

Верховная Рада 6 февраля 2020 года рассматривает законопроект №2178-10 о внедрении рынка земли. После первого чтения нардепы подали более 4 тысяч правок. Также не обошлось без столкновений и даже крови.

С 19:00 до 22:00 ведущие канала – Илона Довгань и Алексей Печий – вместе с лидерами мнений, экспертами и депутатами в прямом эфире обсудят скандальный законопроект №2178-10.

К слову: Кто не сможет купить землю в Украине: детали законопроекта №2178-10

Гости эфира оценят плюсы и минусы законопроекта и расскажут, что на самом деле предлагают у Зеленского.

Рынок земли – смотрите прямую трансляцию марафона на 24 канале: