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      Відкриття ринку землі: онлайн марафон на 24 каналі

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      Онлайн марафон на 24 каналі / 24 канал

      Верховна Рада 6 лютого 2020 року розглядає законопроєкт №2178-10 про впровадження ринку землі. Після першого читання нардепи подали більше 4 тисяч правок. Також не обійшлося без сутичок та навіть крові.

      З 19:00 до 22:00 ведучі каналу – Ілона Довгань та Олексій Печій – разом з лідерами думок, експертами та депутатами в прямому ефірі обговорять скандальний законопроєкт  №2178-10. 

      До слова: Хто не зможе купити землю в Україні: деталі законопроєкту №2178-10

      Гості ефіру оцінять плюси та мінуси законопроєкту та розкажуть, що насправді пропонують у Зеленського.

      Ринок землі – дивіться пряму трансляцію марафону на 24 каналі:

       

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини політики Новини України Ринок землі Законодавство Верховна Рада
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