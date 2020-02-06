Відкриття ринку землі: онлайн марафон на 24 каналі
Верховна Рада 6 лютого 2020 року розглядає законопроєкт №2178-10 про впровадження ринку землі. Після першого читання нардепи подали більше 4 тисяч правок. Також не обійшлося без сутичок та навіть крові.
З 19:00 до 22:00 ведучі каналу – Ілона Довгань та Олексій Печій – разом з лідерами думок, експертами та депутатами в прямому ефірі обговорять скандальний законопроєкт №2178-10.
До слова: Хто не зможе купити землю в Україні: деталі законопроєкту №2178-10
Гості ефіру оцінять плюси та мінуси законопроєкту та розкажуть, що насправді пропонують у Зеленського.
Ринок землі – дивіться пряму трансляцію марафону на 24 каналі:
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