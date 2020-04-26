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      Открытие туристических направлений в Европе: МИД Германии предостерег от преждевременных шагов

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      Открытие туристических направлений в Европе - позиция Германии
      Гайко Маас / dpa

      Германия выступает против слишком быстрого открытия туристических направлений в Европе. Там считают, что из-за пандемии коронавируса существуют риски, на которые нельзя идти.

      Європі слід домовитися про спільну стратегію повернення до свободи пересування. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, повідомляє Bild.

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      Європейські перегони щодо того, хто першим знову дозволить туристичні поїздки, ведуть до неприйнятних ризиків,
      – наголосив дипломат.

      Маас вважає, що Європі потрібні спільні критерії для повернення до свободи пересування – "якомога швидше, але настільки відповідально, наскільки це необхідно".

      Що про це думають у Єврокомісії

      Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн порадила громадянам європейських країн не робити бронювання для літніх відпусток. В ЄС не беруться прогнозувати, коли пандемія коронавірусу завершиться.

      Що відомо про відкриття кордонів Євросоюзу

      • Через пандемію коронавірусу Європейський Союз може залишити кордони закритими до вересня 2020 року. Таку думку висловив президент Франції Еммануель Макрон.
      • Французький лідер пояснив, що ситуація ще далека від стабілізації. Як приклад він навів США, де пік поширення інфекції тільки очікується. Водночас у країнах Азії не виключають появи другої хвилі епідемії.
      • Раніше французький президент заявляв, що якщо країни ЄС не проявлять солідарності в боротьбі з коронавірусом, то епідемія може зруйнувати Шенгенську зону.
      • Водночас прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс закликав Єврокомісію розробити план відновлення поїздок "якомога швидше".
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Путешествия Евросоюз Туристический бизнес Шенген Новости Украины Новости политики
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