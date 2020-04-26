Открытие туристических направлений в Европе: МИД Германии предостерег от преждевременных шагов

Германия выступает против слишком быстрого открытия туристических направлений в Европе. Там считают, что из-за пандемии коронавируса существуют риски, на которые нельзя идти.

Європі слід домовитися про спільну стратегію повернення до свободи пересування. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, повідомляє Bild.

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Європейські перегони щодо того, хто першим знову дозволить туристичні поїздки, ведуть до неприйнятних ризиків,

– наголосив дипломат.

Маас вважає, що Європі потрібні спільні критерії для повернення до свободи пересування – "якомога швидше, але настільки відповідально, наскільки це необхідно".

Що про це думають у Єврокомісії

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн порадила громадянам європейських країн не робити бронювання для літніх відпусток. В ЄС не беруться прогнозувати, коли пандемія коронавірусу завершиться.

Що відомо про відкриття кордонів Євросоюзу