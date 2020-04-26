Відкриття туристичних напрямків у Європі: МЗС Німеччини застерегло від передчасних кроків

Німеччина виступає проти занадто швидкого відкриття туристичних напрямків у Європі. Там вважають, що через пандемію коронавірусу існують ризики, на які не можна наражатись.

Європі слід домовитися про спільну стратегію повернення до свободи пересування. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, повідомляє Bild. Актуально Коли в Італії відкриють Колізей та Помпеї: назвали місяць Європейські перегони щодо того, хто першим знову дозволить туристичні поїздки, ведуть до неприйнятних ризиків,

– наголосив дипломат. Маас вважає, що Європі потрібні спільні критерії для повернення до свободи пересування – "якомога швидше, але настільки відповідально, наскільки це необхідно". Що про це думають у Єврокомісії Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн порадила громадянам європейських країн не робити бронювання для літніх відпусток. В ЄС не беруться прогнозувати, коли пандемія коронавірусу завершиться. Що відомо про відкриття кордонів Євросоюзу Через пандемію коронавірусу Європейський Союз може залишити кордони закритими до вересня 2020 року. Таку думку висловив президент Франції Еммануель Макрон.

Французький лідер пояснив, що ситуація ще далека від стабілізації. Як приклад він навів США, де пік поширення інфекції тільки очікується. Водночас у країнах Азії не виключають появи другої хвилі епідемії.

Раніше французький президент заявляв, що якщо країни ЄС не проявлять солідарності в боротьбі з коронавірусом, то епідемія може зруйнувати Шенгенську зону.

Водночас прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс закликав Єврокомісію розробити план відновлення поїздок "якомога швидше".