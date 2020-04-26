Коли в Італії відкриють Колізей та Помпеї: назвали місяць

Уряд Італії заявив, що вже у травні можу відновити роботу відомі музеї та археологічні пам'ятники. Мовиться, зокрема, про Колізей та Помпеї.

Міністр культури й туризму Італії Даріо Франческіні наголосив, що наразі важливо підтримати внутрішній туризм, адже міжнародного туризму цього року не буде, пише La Repubblica.

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Він додав, що в Італії відкриють ті об'єкти, які зможуть відповідати вимогам безпеки. Франческіні підкреслив, що музеї й пам'ятки не запрацюють 4 травня, коли в країні закінчиться карантин, але це відбудеться трохи згодом.

Міністр зазначив, що складніше буде з відкриттям театрів, кінотеатрів та інших закладів культури, де простір обмежений

Як в Італії підтримують туристичну галузь?Уряд Італії готовий підтримати внутрішній туризм і сім'ї з низькими доходами – їм буде надано субсидії в розмірі до 500 євро на сім'ю на літній відпочинок.



Про відкриття туризму говорити поки рано, додав Франческіні. Він переконаний, що міжнародного туризму цьогоріч уже не буде.

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