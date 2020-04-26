Коли в Італії відкриють Колізей та Помпеї: назвали місяць
Уряд Італії заявив, що вже у травні можу відновити роботу відомі музеї та археологічні пам'ятники. Мовиться, зокрема, про Колізей та Помпеї.
Міністр культури й туризму Італії Даріо Франческіні наголосив, що наразі важливо підтримати внутрішній туризм, адже міжнародного туризму цього року не буде, пише La Repubblica.
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Він додав, що в Італії відкриють ті об'єкти, які зможуть відповідати вимогам безпеки. Франческіні підкреслив, що музеї й пам'ятки не запрацюють 4 травня, коли в країні закінчиться карантин, але це відбудеться трохи згодом.
Міністр зазначив, що складніше буде з відкриттям театрів, кінотеатрів та інших закладів культури, де простір обмежений
Як в Італії підтримують туристичну галузь?Уряд Італії готовий підтримати внутрішній туризм і сім'ї з низькими доходами – їм буде надано субсидії в розмірі до 500 євро на сім'ю на літній відпочинок.
Про відкриття туризму говорити поки рано, додав Франческіні. Він переконаний, що міжнародного туризму цьогоріч уже не буде.
Коронавірус в Італії: головне
- Станом на ранок 26 квітня в Італії на коронавірус захворіли понад 195 тисяч людей, з них 26 384 особи померли, ще 63 120 – одужали.
- З 10 березня в Італії діють суворі карантинні заходи через спалах коронавірусної інфекції.
- Влада закрила навчальні заклади, заборонила масові зібрання і закликала громадян не виходити на вулицю.
- У містах працюють лише продуктові магазини, аптеки, АЗС, газетні та тютюнові кіоски.
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