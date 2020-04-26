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      Коли в Італії відкриють Колізей та Помпеї: назвали місяць

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      Коли в Італії відкриють Колізей та Помпеї: назвали місяць
      Коли в Італії відкриють Колізей: дата / unsplash

      Уряд Італії заявив, що вже у травні можу відновити роботу відомі музеї та археологічні пам'ятники. Мовиться, зокрема, про Колізей та Помпеї.

      Міністр культури й туризму Італії Даріо Франческіні наголосив, що наразі важливо підтримати внутрішній туризм, адже міжнародного туризму цього року не буде, пише La Repubblica.

      Зверніть увагу Повільно і обережно: як світ починає виходити з жорсткого карантину

      Він додав, що в Італії відкриють ті об'єкти, які зможуть відповідати вимогам безпеки. Франческіні підкреслив, що музеї й пам'ятки не запрацюють 4 травня, коли в країні закінчиться карантин, але це відбудеться трохи згодом.

      Міністр зазначив, що складніше буде з відкриттям театрів, кінотеатрів та інших закладів культури, де простір обмежений

      Як в Італії підтримують туристичну галузь?Уряд Італії готовий підтримати внутрішній туризм і сім'ї з низькими доходами – їм буде надано субсидії в розмірі до 500 євро на сім'ю на літній відпочинок.

      Про відкриття туризму говорити поки рано, додав Франческіні. Він переконаний, що міжнародного туризму цьогоріч уже не буде.

      Коронавірус в Італії: головне

      • Станом на ранок 26 квітня в Італії на коронавірус захворіли понад 195 тисяч людей, з них 26 384 особи померли, ще 63 120 – одужали.
      • З 10 березня в Італії діють суворі карантинні заходи через спалах коронавірусної інфекції.
      • Влада закрила навчальні заклади, заборонила масові зібрання і закликала громадян не виходити на вулицю.
      • У містах працюють лише продуктові магазини, аптеки, АЗС, газетні та тютюнові кіоски.

       

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Відпочинок Коронавірус COVID-19 Музеї Подорожі Новини України
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