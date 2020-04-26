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      Когда в Италии откроют Колизей и Помпеи: назвали месяц

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      Когда в Италии откроют Колизей и Помпеи: назвали месяц
      Когда в Италии откроют Колизей: дата / unsplash

      Правительство Италии заявило, что уже в мае могут восстановить работу известные музеи и археологические памятники. Речь идет, в частности, о Колизее и Помпеях.

      Министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини отметил, что сейчас важно поддержать внутренний туризм, ведь международного туризма в этом году не будет, пишет La Repubblica.

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      Он добавил, что в Италии откроют те объекты, которые смогут отвечать требованиям безопасности. Франческини подчеркнул, что музеи и памятники не заработают 4 мая, когда в стране закончится карантин, но это произойдет чуть позже.

      Министр отметил, что сложнее будет с открытием театров, кинотеатров и других учреждений культуры, где пространство ограничено.

      Как в Италии поддерживают туристическую отрасль?Правительство Италии готово поддержать внутренний туризм и семьи с низкими доходами – им будут предоставлены субсидии в размере до 500 евро на семью на летний отдых.

      Об открытии туризма говорить пока рано, добавил Франческини. Он убежден, что международного туризма в этом году уже не будет.

      Коронавирус в Италии: главное

      • По состоянию на утро 26 апреля в Италии коронавирусом заболели более 195 тысяч человек, из них 26 384 человека умерли, еще 63 120 – выздоровели.
      • С 10 марта в Италии действуют строгие карантинные меры из-за вспышки коронавирусной инфекции.
        Власти закрыли учебные заведения, запретили массовые собрания и призвали граждан не выходить на улицу.
      • В городах работают только продуктовые магазины, аптеки, АЗС, газетные и табачные киоски.

       

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Отдых Коронавирус COVID-19 Музеи Путешествия
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