Когда в Италии откроют Колизей и Помпеи: назвали месяц

Правительство Италии заявило, что уже в мае могут восстановить работу известные музеи и археологические памятники. Речь идет, в частности, о Колизее и Помпеях.

Министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини отметил, что сейчас важно поддержать внутренний туризм, ведь международного туризма в этом году не будет, пишет La Repubblica.

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Он добавил, что в Италии откроют те объекты, которые смогут отвечать требованиям безопасности. Франческини подчеркнул, что музеи и памятники не заработают 4 мая, когда в стране закончится карантин, но это произойдет чуть позже.

Министр отметил, что сложнее будет с открытием театров, кинотеатров и других учреждений культуры, где пространство ограничено.

Как в Италии поддерживают туристическую отрасль?Правительство Италии готово поддержать внутренний туризм и семьи с низкими доходами – им будут предоставлены субсидии в размере до 500 евро на семью на летний отдых.



Об открытии туризма говорить пока рано, добавил Франческини. Он убежден, что международного туризма в этом году уже не будет.

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