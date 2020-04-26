Когда в Италии откроют Колизей и Помпеи: назвали месяц
Правительство Италии заявило, что уже в мае могут восстановить работу известные музеи и археологические памятники. Речь идет, в частности, о Колизее и Помпеях.
Министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини отметил, что сейчас важно поддержать внутренний туризм, ведь международного туризма в этом году не будет, пишет La Repubblica.
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Он добавил, что в Италии откроют те объекты, которые смогут отвечать требованиям безопасности. Франческини подчеркнул, что музеи и памятники не заработают 4 мая, когда в стране закончится карантин, но это произойдет чуть позже.
Министр отметил, что сложнее будет с открытием театров, кинотеатров и других учреждений культуры, где пространство ограничено.
Как в Италии поддерживают туристическую отрасль?Правительство Италии готово поддержать внутренний туризм и семьи с низкими доходами – им будут предоставлены субсидии в размере до 500 евро на семью на летний отдых.
Об открытии туризма говорить пока рано, добавил Франческини. Он убежден, что международного туризма в этом году уже не будет.
Коронавирус в Италии: главное
- По состоянию на утро 26 апреля в Италии коронавирусом заболели более 195 тысяч человек, из них 26 384 человека умерли, еще 63 120 – выздоровели.
- С 10 марта в Италии действуют строгие карантинные меры из-за вспышки коронавирусной инфекции.
Власти закрыли учебные заведения, запретили массовые собрания и призвали граждан не выходить на улицу.
- В городах работают только продуктовые магазины, аптеки, АЗС, газетные и табачные киоски.