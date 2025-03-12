Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко.
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"После консультаций с военными Совет обороны Киева разрешил движение транспорта по Южному мосту с левого на правый берег. Также частично снимут ограничения движения автотранспорта во время воздушной тревоги по Подольскому мостовому переходу и Дарницкому железнодорожному мосту. На время тревоги на этих мостах будут закрывать только одну полосу в направлении с левого на правый берег", – сообщил Виталий Кличко.
Он отметил, что движение по Южному мосту с правого на левый берег пока останется закрытым. Проезд будет разрешен только для экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, транспортных средств военного назначения, транзитного грузового транспорта.
Итак, без ограничений транспорт будет двигаться:
- Северным мостом;
- Мостом Метро;
- Мостом им. Е. О. Патона;
- Дарницким железнодорожным мостом (кроме одной полосы);
- Подольским мостовым переходом (кроме одной полосы);
- Южным мостом – с левого на правый берег.