Про це повідомив у своєму телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко.

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"Після консультацій з військовими Рада оборони Києва дозволила рух транспорту Південним мостом з лівого на правий берег. Також частково знімуть обмеження руху автотранспорту під час повітряної тривоги Подільським мостовим переходом та Дарницьким залізничним мостом. На час тривоги на цих мостах закриватимуть тільки одну смугу в напрямку з лівого на правий берег", – повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що рух Південним мостом з правого на лівий берег поки залишиться закритим. Проїзд буде дозволено лише для екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транспортних засобів військового призначення, транзитного вантажного транспорту.

Отже, без обмежень транспорт рухатиметься: