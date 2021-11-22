Об этом военный волонтер фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук сказал в эфире 24 канала. Такую позицию он сформировал, опираясь на факты из открытых источников по перемещению сил и средств России.
К теме Угроза для Украины: Россия провела в оккупированном Крыму учения по уничтожению крылатых ракет
"Вдоль границы с Россией, от севера до юго-востока, их количество не увеличивалось и не уменьшалось", – заверил Рымарук.
Он согласился с тем, что сценарий последних учений с участием России был "достаточно интересным". Однако не верит, что Кремль решится на открытое наступление.
Не могу согласиться, что они возьмут и нагло пересекут границу, пойдя в открытое наступление. На сегодня это невозможно, ведь мы не видим значительного роста войск, которые бы этому предшествовали,
– заверил Рымарук.
Он предположил, что Россия попытается обострить конфликт и будет играть на этом с международными партнерами.
Рымарук: Ничего не изменится в 2021 – 2022 годах
По словам военного волонтера, не стоит уже надеяться, что встреча нормандской четверки состоится.
"Посмотрим правде в глаза. Госпожа Меркель уже передает свои полномочия. Норманский формат и Трехсторонняя контактная группа – не действенны", – заметил Рымарук.
Он добавил, что все последние 8 лет Россия сажала Украину за стол переговоров исключительно на языке войны.
Ничего не изменится ни в этом (2021 году – 24 канал), ни в следующем (2022 году – 24 канал),
– подытожил он.
Военный волонтер спрогнозировал ближайшие действия России: смотрите видео
Вероятное открытое нападение России: что известно
- О том, что Россия готовится атаковать Украину, сказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Military Times.
- Он заверил, что нападение планируется на конец января – начало февраля 2022 года.
- В то же время, министр обороны Украины Алексей Резников не верит в такое развитие событий.