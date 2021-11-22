Об этом военный волонтер фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук сказал в эфире 24 канала. Такую позицию он сформировал, опираясь на факты из открытых источников по перемещению сил и средств России.

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"Вдоль границы с Россией, от севера до юго-востока, их количество не увеличивалось и не уменьшалось", – заверил Рымарук.

Он согласился с тем, что сценарий последних учений с участием России был "достаточно интересным". Однако не верит, что Кремль решится на открытое наступление.

Не могу согласиться, что они возьмут и нагло пересекут границу, пойдя в открытое наступление. На сегодня это невозможно, ведь мы не видим значительного роста войск, которые бы этому предшествовали,

– заверил Рымарук.

Он предположил, что Россия попытается обострить конфликт и будет играть на этом с международными партнерами.

Рымарук: Ничего не изменится в 2021 – 2022 годах

По словам военного волонтера, не стоит уже надеяться, что встреча нормандской четверки состоится.

"Посмотрим правде в глаза. Госпожа Меркель уже передает свои полномочия. Норманский формат и Трехсторонняя контактная группа – не действенны", – заметил Рымарук.

Он добавил, что все последние 8 лет Россия сажала Украину за стол переговоров исключительно на языке войны.

Ничего не изменится ни в этом (2021 году – 24 канал), ни в следующем (2022 году – 24 канал),

– подытожил он.

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