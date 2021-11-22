​Про це військовий волонтер фонду "Повернись живим" Андрій Римарук сказав в ефірі 24 каналу. Таку позицію він сформував, опираючись на факти з відкритих джерел щодо переміщення сил та засобів Росії.

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"Вздовж кордону з Росією, від півночі до південного сходу, їхня кількість не збільшувалась і не зменшувалась", – запевнив Римарук.

Він погодився з тим, що сценарій останніх навчань за участі Росії був "досить цікавим". Однак не вірить, що Кремль наважиться на відкритий наступ.

Не можу погодитись, що вони візьмуть і нагло перетнуть кордон, підучи в відкритий наступ. На сьогодні це неможливо, адже ми не бачимо значного зростання військ, які б цьому передували,

– запевнив Римарук.

Він припустив, що Росія намагатиметься загострити конфлікт і гратиме на цьому з міжнародними партнерами.

Римарук: Нічого не зміниться у 2021 – 2022 роках

За словами військового волонтера, не варто вже й сподіватись, що зустріч нормандської четвірки відбудеться.

"Дивімося правді у вічі. Пані Меркель вже передає свої повноваження. Норманський формат і Тристороння контактна група – не дієві", – зауважив Римарук.

Він додав, що усі останні 8 років Росія садила Україну за стіл переговорів виключно мовою війни.

Нічого не зміниться ні цього (2021 року – 24 канал), ні наступного (2022 року – 24 канал),

– підсумував він.

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