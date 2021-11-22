Про це військовий волонтер фонду "Повернись живим" Андрій Римарук сказав в ефірі 24 каналу. Таку позицію він сформував, опираючись на факти з відкритих джерел щодо переміщення сил та засобів Росії.
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"Вздовж кордону з Росією, від півночі до південного сходу, їхня кількість не збільшувалась і не зменшувалась", – запевнив Римарук.
Він погодився з тим, що сценарій останніх навчань за участі Росії був "досить цікавим". Однак не вірить, що Кремль наважиться на відкритий наступ.
Не можу погодитись, що вони візьмуть і нагло перетнуть кордон, підучи в відкритий наступ. На сьогодні це неможливо, адже ми не бачимо значного зростання військ, які б цьому передували,
– запевнив Римарук.
Він припустив, що Росія намагатиметься загострити конфлікт і гратиме на цьому з міжнародними партнерами.
Римарук: Нічого не зміниться у 2021 – 2022 роках
За словами військового волонтера, не варто вже й сподіватись, що зустріч нормандської четвірки відбудеться.
"Дивімося правді у вічі. Пані Меркель вже передає свої повноваження. Норманський формат і Тристороння контактна група – не дієві", – зауважив Римарук.
Він додав, що усі останні 8 років Росія садила Україну за стіл переговорів виключно мовою війни.
Нічого не зміниться ні цього (2021 року – 24 канал), ні наступного (2022 року – 24 канал),
– підсумував він.
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Ймовірний відкритий напад Росії: що відомо
- Про те, що Росія готується атакувати Україну, сказав керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю Military Times.
- Він запевнив, що напад планується на кінець січня – початок лютого 2022 року.
- Водночас міністр оборони України Олексій Резніков не вірить у такий розвиток подій.