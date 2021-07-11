Что предусматривает соглашение об "открытом небе"

Соглашение откроет украинский рынок авиаперевозок для компаний из ЕС и создаст общее авиационное пространство. Главная цель соглашения – уравнять в некоторых правах украинские и европейские авиакомпании и взаимно открыть рынки авиаперевозок.

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Подписание этого соглашения предусматривает, что в Украине будут действовать европейские стандарты в области гражданской авиации. Это касается защиты прав пассажиров, защиты окружающей среды, управления воздушного движения и безопасности полетов.

Упрощение авиаперевозок между Украиной и ЕС будет проходить в два этапа:

на первом этапе снимут все ограничения для украинских перевозчиков на полеты между городами ЕС. Так, компаниям не придется ждать разрешения от Государственной авиационной службы, нужно будет лишь договориться с аэропортами о слотах-периодах, в течение которых разрешены взлет и посадка воздушных судов.

Так, компаниям не придется ждать разрешения от Государственной авиационной службы, нужно будет лишь договориться с аэропортами о слотах-периодах, в течение которых разрешены взлет и посадка воздушных судов. на втором этапе позволят иностранным авиаперевозчикам осуществлять внутренние рейсы в Украине.

Максим Гардус, эксперт Офиса реформ Кабинета министров Украины, отметил, что переговоры с Украиной шли давно, с 2006 года. А только в 2013-м текст соглашения о САП был согласован сторонами. Теперь уже можно ожидать, что соглашение будет подписано осенью 2021 года. И после этого договор должен быть ратифицирован каждым государством-членом ЕС.

Если максимально упростить, то речь идет о снятии ограничений на выполнение полетов между аэропортами Украины и стран ЕС. Полет из точки А в точку Б – предмет соглашения между перевозчиком и аэропортом. Ни один государственный орган не вмешивается в процесс,

– говорит Гардус.



Новая сделка сделает авиабилеты дешевле / Фото Pixabay

Леся Мороз, адвокат, руководитель Днепровского офиса ЮФ "Ильяшев и Партнеры", пояснила, что подписание соглашения – это только первый шаг. Сейчас обсуждать какие-либо преимущества в краткосрочной перспективе для пассажиров преждевременно. Процесс имплементации соглашения достаточно длительный. Ведь соглашением предусматривается инкорпорация в украинское законодательство ряда регламентов и директив ЕС, которым должна заниматься центральная власть.

Ожидается, что соглашение будет способствовать появлению большего количества авиакомпаний в Украине и повышению конкуренции среди них, что в будущем может привести к снижению цен на авиа поездки. Но следует понимать, что пассажиры получат такую возможность в долгосрочной перспективе,

– говорит Мороз.

Она добавила, что сейчас наибольшее преимущество для пассажиров заключается в обязательном введении Украиной директивы ЕС 261/2004 о защите прав пассажиров во время задержки и отмены рейсов, который регулирует вопросы компенсаций.

В случае длительной задержки рейса авиакомпания должна предоставить пассажирам питание и гостиницу. Также пассажиры могут рассчитывать на компенсацию от 200 евро до 600 евро, если задержка произошла по вине авиакомпании. Важно, что эти требования распространяются в том числе и на лоукостеры. Следовательно, есть надежда, что национальные авиаперевозчики станут более ответственными.

Каковы преимущества такого соглашения

Неля Онищенко, ведущий аналитик консалтинговой компании MOST, говорит, что основанными преимуществами для украинцев станет рост количества маршрутов в европейском направлении, конкурентное ценообразование и рост количества внутренних авиационных перевозок.

Соглашение об Общем авиационном пространстве позволит выйти на рынок Украины большему количеству международных компаний, что автоматически уберет монополизм с некоторых направлений. Конкуренция между перевозчиками будет тем первым фактором, который приведет к рыночному формированию цены и ее снижение.

Другим фактором, который позволит удешевить стоимость перевозки для операторов рынка, станет право любой авиакомпании предоставлять услуги наземного обслуживания. Авиаперевозчик не будет "обязан" пользоваться только услугами местного монополиста. Рост количества маршрутов между украинскими и европейскими городами также станет фактором роста международного пассажиропотока,

– говорит Онищенко.

Она добавила, что сейчас во многих случаях авиационное сообщение есть только между крупными городами-столицами (например, Киев – Вена), в то же время в некоторые европейские города вообще нет прямых рейсов. Возможность выхода европейских компаний на украинский рынок со временем поспособствует решению данной проблемы.



Отечественные авиакомпании опасаются увеличения конкуренции / Фото Pixabay

Кроме этого она отметила, что ожидается рост количества внутренних авиационных перевозок, но в долгосрочной перспективе. Снижение цены билета, вследствие конкуренции между перевозчиками станет предпосылкой для роста пассажиропотока.

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Частично это окажет влияние на другие виды перевозок. Так, например, на сегодня средняя цена на билет при раннем бронировании в направлении из Киева во Львов составляет 825 гривен, Одессу – 765 гривен, Ивано-Франковск – 1300 грн.

В общем, если бронировать за 3-4 недели до вылета, то цена в среднем на 500-600 гривен выше. В то же время стоимость билета на поезд в вагон-купе или люкс может быть либо такая же, либо не на много ниже. Поэтому потенциально, если цены на авиабилеты в будущем снизятся, то часть людей перейдет с поезда на самолет.

С популяризацией отдыха за кордом (в основном в Турции и Египте) интерес к авиаперевозкам начинает расти уже сейчас. Соглашение позволит формировать новые маршруты из европейских городов в украинские, что станет уже весомым преимуществом с точки зрения туризма и экономики,

– говорит Онищенко.

Какие есть недостатки

Максим Гардус говорит, что некоторые отечественные авиакомпании опасаются увеличения конкуренции с иностранцами на внутреннем рынке. Но эти страхи несколько преувеличены – ведь объем этого рынка пока что, к сожалению, не является столь большим, чтобы привлечь международников.

Неля Онищенко добавила, что одним из факторов, который сдерживает туриста от покупки билета на самолет является развитие транспортной инфраструктуры. Ведь аэропорт не является конечной точкой путешествия. Кроме того, в большинстве случаев аэропорт находится за городом. На сегодня еще не все аэропорты имеют удобный транспорт, который доставит туриста в центр города, а единственным способом остается такси.

Недостаток, который "зашит" в текст Соглашения, – это отсутствие возможности полноценного выхода украинских авиаперевозчиков на внутренний рынок ЕС. Если европейские перевозчики могут свободно формировать маршруты между украинскими городами, то отечественные компании смогут летать между городами в странах ЕС, при условии включения в маршрут одного из украинских городов,

– объяснила Онищенко.