"Открытые списки": Буковина и Черкассы избрали своих представителей в список "Самопомочи"

Буковина избрала своих представителей в парламентский список "Самопомочи"

Первыми в Украине прорейтинговали действующих народных депутатов фракции "Объединение "Самопомич" и будущих кандидатов в народные депутаты от региона члены политической партии Черновицкой областной организации.

По результатам голосования, приоритет представительства от региона в общем списке партии будет иметь Ирина Ткачук, доцент кафедры финансов и кредита Черновицкого национального университета им. Ю. Федьковича, сотрудник частного научного института Норвегии. Второе и третье место заняли Оксана Лелюк, преподаватель, и Роман Кличук, предприниматель-ресторатор и меценат соответственно.

По итогам рейтингования народных депутатов, которые входят в состав фракции "Самопомич", в первой пятерке оказались Олег Березюк, Оксана Сыроед, Роман Семенуха, Олег Лаврик, Ирина Сысоенко, соответственно.

Кого делегировали в список "Самопомочи" Черкассы?

Вячеслав Скичко – руководитель областной организации "Объединение "Самопомич, известный на Черкасщине военный волонтер, также активно занимается поддержкой создания в Черкассах ОСМД, занял по рейтингу между партийцами первое место.

Быть народным депутатом – это большая ответственность и серьезная работа. Поэтому спасибо моим коллегам, что предложили мою кандидатуру. Решение коллег мы обсудили в семье, и жена меня поддержала,

– прокомментировал голосование Вячеслав Скичко.

Вторую строчку в рейтинге кандидатов от области заняла Дина Жук-Вербова. Она возглавляет Чигиринскую районную организацию партии и является депутатом местной ОТГ, активно занимается развитием туризма. Третьей стала Наталья Коваль, которая возглавляет центр "Самопомочи" в Шполе. Далее – депутат Черкасского городского совета и председатель городской организации "Объединение "Самопомич" Алексей Романов. И закрывает пятерку черкащан Александр Мокриенко – председатель Каневской городской организации "Объединение "Самопомич".

По итогам рейтингования народных депутатов, которые входят в состав фракции "Самопомич", в первой пятерке оказались Олег Березюк, Оксана Сыроед, Татьяна Острикова, Ирина Сысоенко и Олег Лаврик соответственно.

Напомним, с 13 по 27 мая во всех областных организациях "Объединение "Самопомич" состоится общее собрание, где члены партии будут формировать список будущих кандидатов в народные депутаты в избирательном списке "Самопомочи".

Партийцы сейчас рейтингуют действующих членов фракции в парламенте, а также представителей региональных ячеек. При этом, еще одна треть будущего списка зарезервирована для общественных активистов, независимых экспертов и потенциальных союзников.

Все члены партии соответствующей областной организации определяют порядковый номер кандидата в рабочем списке путем тайного голосования с использованием бюллетеней.