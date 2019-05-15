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      "Открытые списки": Буковина и Черкассы избрали своих представителей в список "Самопомочи"

      229 Читати новину українською
      "Открытые списки" в действии
      "Открытые списки" в действии / samopomich.ua

      Буковина избрала своих представителей в парламентский список "Самопомочи"

      Первыми в Украине прорейтинговали действующих народных депутатов фракции "Объединение "Самопомич" и будущих кандидатов в народные депутаты от региона члены политической партии Черновицкой областной организации.

      По результатам голосования, приоритет представительства от региона в общем списке партии будет иметь Ирина Ткачук, доцент кафедры финансов и кредита Черновицкого национального университета им. Ю. Федьковича, сотрудник частного научного института Норвегии. Второе и третье место заняли Оксана Лелюк, преподаватель, и Роман Кличук, предприниматель-ресторатор и меценат соответственно.

      По итогам рейтингования народных депутатов, которые входят в состав фракции "Самопомич", в первой пятерке оказались Олег Березюк, Оксана Сыроед, Роман Семенуха, Олег Лаврик, Ирина Сысоенко, соответственно.

      Кого делегировали в список "Самопомочи" Черкассы?

      Вячеслав Скичко – руководитель областной организации "Объединение "Самопомич, известный на Черкасщине военный волонтер, также активно занимается поддержкой создания в Черкассах ОСМД, занял по рейтингу между партийцами первое место.

      Быть народным депутатом – это большая ответственность и серьезная работа. Поэтому спасибо моим коллегам, что предложили мою кандидатуру. Решение коллег мы обсудили в семье, и жена меня поддержала,
      – прокомментировал голосование Вячеслав Скичко.

      Вторую строчку в рейтинге кандидатов от области заняла Дина Жук-Вербова. Она возглавляет Чигиринскую районную организацию партии и является депутатом местной ОТГ, активно занимается развитием туризма. Третьей стала Наталья Коваль, которая возглавляет центр "Самопомочи" в Шполе. Далее – депутат Черкасского городского совета и председатель городской организации "Объединение "Самопомич" Алексей Романов. И закрывает пятерку черкащан Александр Мокриенко – председатель Каневской городской организации "Объединение "Самопомич".

      По итогам рейтингования народных депутатов, которые входят в состав фракции "Самопомич", в первой пятерке оказались Олег Березюк, Оксана Сыроед, Татьяна Острикова, Ирина Сысоенко и Олег Лаврик соответственно.

      Напомним, с 13 по 27 мая во всех областных организациях "Объединение "Самопомич" состоится общее собрание, где члены партии будут формировать список будущих кандидатов в народные депутаты в избирательном списке "Самопомочи".

      Партийцы сейчас рейтингуют действующих членов фракции в парламенте, а также представителей региональных ячеек. При этом, еще одна треть будущего списка зарезервирована для общественных активистов, независимых экспертов и потенциальных союзников.

      Все члены партии соответствующей областной организации определяют порядковый номер кандидата в рабочем списке путем тайного голосования с использованием бюллетеней.

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      Теги: Новости политики Верховная Рада Олег Березюк Самопомич Оксана Сыроид
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