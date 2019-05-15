"Відкриті списки" в дії: Буковина та Черкащина обрали своїх представників до списку "Самопомочі"

Буковина обрала своїх представників до парламентського списку "Самопомочі"

Першими в Україні прорейтингували чинних народних депутатів фракції "Об’єднання "Самопоміч" та майбутніх кандидатів у народні депутати від регіону члени політичної партії Чернівецької обласної організації.

За результатами голосування, пріоритет представництва від регіону у загальному списку партії матиме Ірина Ткачук, доцент кафедри фінансів і кредиту Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, співробітник приватного наукового інституту Норвегії. Друге та третє місце посіли Оксана Лелюк, викладач, і Роман Клічук, підприємець-ресторатор та меценат відповідно.

За підсумками рейтингування народних депутатів, які входять до складу фракції "Самопоміч", у першій п’ятірці опинились Олег Березюк, Оксана Сироїд, Роман Семенуха, Олег Лаврик, Ірина Сисоєнко, відповідно.

Кого делегували до списку "Самопомочі" Черкаси?

В’ячеслав Скічко – керівник обласної організації "Об’єднання "Самопоміч", відомий на Черкащині військовий волонтер, також активно займається підтримкою створення у Черкасах ОСББ, посів за рейтингом між партійцями перше місце.

Бути народним депутатом – це велика відповідальність і серйозна робота. Тому дякую моїм колегам, що запропонували мою кандидатуру. Рішення колег ми обговорили у родині і дружина мене підтримала,

– прокоментував голосування В’ячеслав Скічко.

Другу сходинку в рейтингу кандидатів від області посіла Діна Жук-Вербова. Вона очолює Чигиринську районну організацію партії та є депутаткою місцевої ОТГ, активно займається розвитком туризму. Третьою стала Наталія Коваль, яка очолює осередок "Самопомочі" у Шполі. Далі – депутат Черкаської міської ради та голова міської організації "Об’єднання "Самопоміч" Олексій Романов. І закриває п’ятірку черкащан Олександр Мокрієнко – голова Канівської міської організації "Об’єднання "Самопоміч".

За підсумками рейтингування народних депутатів, які входять до складу фракції "Самопоміч", у першій п’ятірці опинилися Олег Березюк, Оксана Сироїд, Тетяна Острікова, Ірина Сисоєнко та Олег Лаврик відповідно.

Нагадаємо, з 13 до 27 травня у всіх обласних організаціях "Об’єднання "Самопоміч" відбудуться загальні збори, де члени партії формуватимуть список майбутніх кандидатів у народні депутати у виборчому списку "Самопомочі".

Партійці наразі рейтингують чинних членів фракції в парламенті, а також представників регіональних осередків. При цьому, ще одну третину майбутнього списку зарезервовано для громадських активістів, незалежних експертів та потенційних союзників.

Усі члени партії відповідної обласної організації визначають порядковий номер кандидата у робочому списку шляхом таємного голосування з використанням бюлетенів.