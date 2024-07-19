Об этом в интервью "Суспильне. Новости" заявил генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

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"Закрытие данных о предприятиях оборонки – это очень сложный вопрос, для решения которого нужен комплексный подход. Мы, как демократия, имеем довольно открытую отчетность, и это действительно важно. Мы понимаем, что закрытие реестров может привести к снижению общественного контроля за процессами, которые происходят в оборонной отрасли. Но физическое уничтожение оборонных предприятий будет иметь крайне негативные последствия для фронта", – заявил Бельбас.

По его словам, украинские производители оружия и военной техники неоднократно обращались в различные государственные органы и службы по решению проблемы закрытия данных о предприятиях оборонного сектора, но в настоящее время вопрос не решен.