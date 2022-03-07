Согласно информации, на оккупированных территориях враг пытается сразу установить административно-полицейский режим.

Важно Российские ракеты пролетели по Молдове, что считается военной агрессией, – Арестович

Это происходит посредством использования нескрываемого террора, направленного на местное население.

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Сообщение Генерального штаба ВСУ

На оккупированных территориях враг пытается сразу установить административно-полицейский режим с помощью нескрываемого террора, направленного на местное население.