Згідно з інформацією, на окупованих територіях ворог намагається одразу встановити адміністративно-поліцейський режим.

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Це відбувається за допомогою використання неприхованого терору, який спрямований на місцеве населення.

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Допис Генерального штабу ЗСУ

На окупованих територіях ворог намагається одразу встановити адміністративно-поліцейський режим за допомогою неприхованого терору спрямованого на місцеве населення.