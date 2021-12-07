Об этом рассказал председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в эфире авторской программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале. Он отметил, что этим вопросом будет заниматься новое государственное финансовое учреждение – Фонд будущих поколений.

К теме Родители будут иметь доступ к счетам детей, – Гетманцев об экономическом паспорте

"В законопроектах, которые сегодня (6 ноября – 24 канал) внесли в Верховную Раду, текстов нет. Однако приоткрою занавес. Ежегодно будут начислять 2 минимальных заработных платы на каждого ребенка", – отметил Гетманцев.

Он отметил, что минимальная зарплата с 1 декабря – 6,5 тысяч гривен, поэтому можно посчитать примерную сумму. Также стоит учитывать, что минимальная заработная плата индексируется и ежегодно увеличивается.

Можем посчитать, что ребенок в момент достижения совершеннолетия получит примерно 10 тысяч долларов США. Их можно потратить на жилье и обучение,

– подчеркнул Гетманцев.

Если же ребенку это не нужно – он сможет просто перечислить деньги на свой пенсионный счет – накопительную систему пенсионного страхования.

Деньги можно будет взять досрочно

"Если случится, что ребенок заболеет болезнью, которая не финансируется в полном объеме из Госбюджета, то эти деньги можно взять досрочно", – добавил Гетманцев.

Экономический паспорт украинца: что известно

Владимир Зеленский 1 декабря в Раде заявил о создании экономического паспорта украинца. Он объявил это с трибуны в Верховной Раде.

Известно, что на счетах детей будут накапливаться деньги, которые платят за использование недр. Поэтому, по словам президента, олигархи станут инвесторами в будущее детей.

Украинцы смогут использовать деньги только после совершеннолетия.

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