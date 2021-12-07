Про це розповів голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в ефірі авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі. Він зауважив, що цим питанням займатиметься нова державна фінансова установа – Фонд майбутніх поколінь.

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"У законопроєктах, які сьогодні (6 листопада – 24 канал) внесли у Верховну Раду, текстів немає. Проте відкрию завісу. Щороку нараховуватимуть 2 мінімальних заробітних платні на кожну дитину", – зазначив Гетманцев.

Він зауважив, що мінімальна зарплата з 1 грудня – 6,5 тисяч гривень, тому можна порахувати приблизну суму. Також варто зважати на те, що мінімальна заробітна платня індексується і щороку збільшується.

Можемо порахувати, що дитина в момент досягнення повноліття отримає приблизно 10 тисяч доларів США. Їх можна витратити на житло й навчання,

– наголосив Гетманцев.

Якщо ж дитині це непотрібно – вона зможе просто перерахувати гроші на власний пенсійний рахунок – накопичувальну систему пенсійного страхування.

Гроші можна буде взяти достроково

"Якщо трапиться, що дитина захворіє на хворобу, яка не фінансується в повному обсязі з Держбюджету, то ці гроші можна взяти достроково", – додав Гетманцев.

Економічний паспорт українця: що відомо

Володимир Зеленський 1 грудня у Раді заявив про створення економічного паспорта українця. Він оголосив це з трибуни у Верховній Раді.

Відомо, що на рахунках дітей гроші накопичуватимуться гроші, які сплачують за використання надр. Відтак, за словами президента, олігархи стануть інвесторами в майбутнє дітей.

Українці зможуть використовувати гроші лише після повноліття.

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