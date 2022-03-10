Из этих городов маршрут будет следовать на Киев. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Выехать люди смогут на общественном транспорте или собственных автомобилях. Кроме городов Киевщины, коридоры открыли и в других областях.

Оккупанты с начала войны беспощадно обстреливали Гостомель, Бучу и Ирпень. В МВД даже заявили, что эти города стали вторым Донецким аэропортом.

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