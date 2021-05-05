В Черкассах с 6 мая решили ослабить карантин. В частности, открывают спортзалы, бассейны и позволят проводить спортивные мероприятия.

Однако дистанционное обучение в школах продлят. Исключение – учреждения дошкольного образования, специальные учебные заведения и ученики 1-4 классов учреждений общего среднего образования.

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Решение о переходе в обычный режим обучения будут принимать отдельно.

Что разрешат

Деятельность учреждений физической культуры и спорта. Восстановят тренировки в специализированных детско-юношеских спортивных школах и спортзалах. Правда, еще нельзя проводить групповые занятия с количеством участников более 10 человек. Также нужно соблюдать дистанцию ​​и носить маски.

Проведение спортивных мероприятий: соревнований, пробегов, турниров и тому подобное. Однако с участием не более одного человека на 20 квадратных метров. Дистанция между участниками – 1,5 метра. Соревнования можно проводить только без зрителей. Могут принимать участие до 20 участников.

Проведение официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, матчей профессиональных спортивных клубов без зрителей.

Работу бассейнов, при условии одновременного пребывания не более 2 человек на одной дорожке для индивидуальных занятий или 4 – для спортивно-тренировочных групп.

Какова ситуация с коронавирусом в Черкассах

По состоянию на 5 мая Черкасская область, по версии Минздрава, находится в оранжевой зоне карантина. В регионе за 4 мая диагностировали 177 случаев коронавируса и сделали 86 прививок.

Всего в Украине за сутки обнаружили 2 576 новых больных.