У Черкасах з 6 травня вирішили послабити карантин. Зокрема, відкривають спортзали, басейни та дозволять проводити спортивні заходи.

Однак дистанційне навчання у школах продовжать. Виняток – заклади дошкільної освіти, спеціальні заклади освіти та учні 1-4 класів закладів загальної середньої освіти.

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Рішення про перехід у звичайний режим навчання прийматимуть окремо.

Що дозволять

Діяльність закладів фізичної культури і спорту. Відновлять тренування в спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах та спортзалах. Щоправда, ще не можна проводити групові заняття з кількістю учасників більше, ніж 10 осіб. Також потрібно дотримуватись дистанції та носити маски.

Проведення спортивних заходів: змагань, пробігів, турнірів тощо. Проте за участю не більше однієї особи на 20 квадратних метрів. Дистанція між учасниками – 1,5 метра. Змагання можна проводити лише без глядачів. Можуть брати участь до 20 учасників.

Проведення офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, матчів професійних спортивних клубів без глядачів.

Роботу басейнів, за умови одночасного перебування не більше, ніж 2 людей на одній доріжці для індивідуальних занять або 4 – для спортивно-тренувальних груп.

Яка ситуація з коронавірусом у Черкасах

Станом на 5 травня, Черкащина, за версією МОЗ, перебуває у помаранчевій зоні карантину. У регіоні за 4 травня діагностували 177 випадків коронавірусу та зробили 86 щеплень.

Загалом в Україні за добу виявили 2576 нових хворих.