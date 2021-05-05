МОЗ оновило карантинні зони: кількість "червоних" областей продовжує зменшуватись
Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл на карантинні зони. В актуальному переліку 6 "червоних" регіонів, 8 "помаранчевих" і 11 "жовтих".
Джерело:сайт МОЗ
У МОЗ звернули увагу на те, що пандемія коронавірусу найбільше поширена у Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Також на межі червоної зони перебуває Черкащина.
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Які регіони є "жовтими"
У міністерстві вважають, що станом на 5 травня, "жовтими" є Київ та 10 областей, а саме:
- Вінниччина;
- Житомирщина;
- Закарпаття;
- Прикарпаття;
- Київщина;
- Львівщина;
- Миколаївщина;
- Одещина;
- Херсонщина;
- Буковина.
Регіони зі значним поширенням коронавірусу / Дані МОЗ
Які регіони є "помаранчевими"
В Україні 8 областей мають "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки.
- Волинська область;
- Дніпропетровська область;
- Донецька область;
- Кіровоградська область;
- Луганська область;
- Рівненська область;
- Тернопільська область;
- Черкаська область.
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