Министерство здравоохранения обновило распределение на карантинные зоны. В актуальном перечне 6 "красных" регионов, 8 "оранжевых" и 11 "желтых".

В Минздраве обратили внимание на то, что пандемия коронавируса больше всего распространена в Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях. На границе красной зоны находится также Черкасская область.

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Какие регионы являются "желтыми"

В министерстве считают, что по состоянию на 5 мая, "желтыми" являются Киев и 10 областей, а именно:

Винницкая;

Житомирская;

Закарпатье;

Прикарпатье;

Киевская;

Львовская;

Николаевская;

Одесская;

Херсонская;

Буковина.

Регионы со значительным распространением коронавируса / данные Минздрава

Какие регионы являются "оранжевыми"

В Украине 8 областей имеют "оранжевый" уровень эпидемической опасности.

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Кировоградская область;

Луганская область;

Ровенская область;

Тернопольская область;

Черкасская область.

Обратите внимание! Минздрав ежедневно обновляет разделение регионов на карантинные зоны. На основе этих данных Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС принимает окончательное решение об ослаблении или усилении карантина в каждом регионе.