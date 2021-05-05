Минздрав обновил карантинные зоны: количество "красных" областей продолжает уменьшаться
Министерство здравоохранения обновило распределение на карантинные зоны. В актуальном перечне 6 "красных" регионов, 8 "оранжевых" и 11 "желтых".
Источник:сайт Минздрава
В Минздраве обратили внимание на то, что пандемия коронавируса больше всего распространена в Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях. На границе красной зоны находится также Черкасская область.
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Какие регионы являются "желтыми"
В министерстве считают, что по состоянию на 5 мая, "желтыми" являются Киев и 10 областей, а именно:
- Винницкая;
- Житомирская;
- Закарпатье;
- Прикарпатье;
- Киевская;
- Львовская;
- Николаевская;
- Одесская;
- Херсонская;
- Буковина.
Регионы со значительным распространением коронавируса / данные Минздрава
Какие регионы являются "оранжевыми"
В Украине 8 областей имеют "оранжевый" уровень эпидемической опасности.
- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Кировоградская область;
- Луганская область;
- Ровенская область;
- Тернопольская область;
- Черкасская область.
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