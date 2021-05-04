Житомирская область выходит из красной зоны
Житомирская область покидает "красный список" карантина с 5 мая. С этого времени в регионе будут действовать правила желтой зоны
Источник:Телеграм Олега Немчинова
Такое решение приняла Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС. Сообщил о нем министр Кабинета министров Олег Немчинов.
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Ранее из красной зоны вышла Николаевская и Киевская области
Отметим, что аналогичное решение комиссия приняла относительно Киевской и Николаевской областей 30 апреля. Эти регионы перешли в желтую зону карантина еще 1 мая.
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