Житомирская область покидает "красный список" карантина с 5 мая. С этого времени в регионе будут действовать правила желтой зоны

Такое решение приняла Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС. Сообщил о нем министр Кабинета министров Олег Немчинов. Актуально Устали от карантинных ограничений: как украинцы отмечают майские праздники под открытым небом Ранее из красной зоны вышла Николаевская и Киевская области Отметим, что аналогичное решение комиссия приняла относительно Киевской и Николаевской областей 30 апреля. Эти регионы перешли в желтую зону карантина еще 1 мая. Какие области сейчас "в красном списке"? Красная зона действует в 6 областях Украины – Сумской, Запорожской, Черниговской, Хмельницкой, Харьковской и Полтавской. Новость дополняется....