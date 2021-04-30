Правительство разрешило Николаевской и Киевской областям выйти из красной зоны. Соответствующее решение 30 апреля одобрила государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Ситуация с коронавирусом в этих областях стабилизировалась. Поэтому с 1 мая они перейдут в желтую зону карантина.

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С 00 часов 00 минут 01 мая 2021 года отменить красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Киевской и Николаевской областей. Также применить противоэпидемические меры желтой зоны,

– заявил министр правительства Олег Немчинов.

Отметим, ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко говорил, что Министерство здравоохранения обратилось к комиссиям с представлением о выводе Николаевщины и Киевщины из красной зоны.

Какова ситуация с COVID-19 в этих областях

За сутки 29 апреля коронавирусом в Киевской области заразились 415 человек. Также известно, что прививку против вируса сделали 5 743 лицам.

На Николаевщине COVID-19 29 апреля диагностировали у 313 больных. Кроме того, 2 804 жителя области вакцинировали.

Обратите внимание! После 1 мая красная зона будет действовать в 7 областях Украины – Житомирской, Сумской, Запорожской, Черниговской, Хмельницкой, Харьковской и Полтавской. В то же время, по словам Ляшко, ни один из регионов страны сейчас не превышает допустимый уровень загруженности коек с кислородом.



Главное о карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала