Киевская и Николаевская области выходят из красной зоны
Правительство разрешило Николаевской и Киевской областям выйти из красной зоны. Соответствующее решение 30 апреля одобрила государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям.
Источник:телеграм Олега Немчинова
Ситуация с коронавирусом в этих областях стабилизировалась. Поэтому с 1 мая они перейдут в желтую зону карантина.
Рекомендуем Когда регионы попадают в красную зону и выходят из нее: объяснение Ляшко
С 00 часов 00 минут 01 мая 2021 года отменить красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Киевской и Николаевской областей. Также применить противоэпидемические меры желтой зоны,
– заявил министр правительства Олег Немчинов.
Отметим, ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко говорил, что Министерство здравоохранения обратилось к комиссиям с представлением о выводе Николаевщины и Киевщины из красной зоны.
Какова ситуация с COVID-19 в этих областях
- За сутки 29 апреля коронавирусом в Киевской области заразились 415 человек. Также известно, что прививку против вируса сделали 5 743 лицам.
- На Николаевщине COVID-19 29 апреля диагностировали у 313 больных. Кроме того, 2 804 жителя области вакцинировали.
Главное о карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью