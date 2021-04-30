Виктор Ляшко заявил, что ситуация с коронавирусом в Украине стабилизировалась. Поэтому с 1 мая Киевская и Николаевская области перейдут из красной в желтую зону карантина.

Детали от Ляшко

Ни в одной из областей Украины уровень загруженности кроватей с кислородом не превышает допустимые 65%. Об этом главный санитарный врач заявил на брифинге 30 апреля.

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Минздрав готовит представление в государственную комиссию по чрезвычайным ситуациям о выводе из красного уровня эпидемиологической опасности еще 2 областей. В частности это Киевская и Николаевская области, которые могут быть переведены в желтый уровень,

– подчеркнул чиновник.

Так, по его словам, с 1 мая в Украине будет 7 "красных" областей.

Где сейчас действует красная зона

Киев,

Киевская область,

Житомирская,

Сумская,

Николаевская,

Запорожская,

Черниговская,

Хмельницкая,

Харьковская,

Полтавская.

За сутки 29 апреля COVID-19 на Киевщине подхватили 415 человек. Кроме того, 5 743 – вакцинировали. В то же время в Николаевской области вирусом заразились 313 человек, а 2 804 – получили прививки.

Обратите внимание! По меньшей мере до 30 июня в Украине будет действовать адаптивный карантин. Он предусматривает различные ограничения для регионов в зависимости от эпидемиологической ситуации.



Главное о карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала