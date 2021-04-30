С мая в Украине еще 2 области не будут "красными", – Ляшко
Виктор Ляшко заявил, что ситуация с коронавирусом в Украине стабилизировалась. Поэтому с 1 мая Киевская и Николаевская области перейдут из красной в желтую зону карантина.
Источник:брифинг Виктора Ляшко
Детали от Ляшко
Ни в одной из областей Украины уровень загруженности кроватей с кислородом не превышает допустимые 65%. Об этом главный санитарный врач заявил на брифинге 30 апреля.
Интересно Выпускные вечера запретили проводить в школах Одесской области
Минздрав готовит представление в государственную комиссию по чрезвычайным ситуациям о выводе из красного уровня эпидемиологической опасности еще 2 областей. В частности это Киевская и Николаевская области, которые могут быть переведены в желтый уровень,
– подчеркнул чиновник.
Так, по его словам, с 1 мая в Украине будет 7 "красных" областей.
Где сейчас действует красная зона
- Киев,
- Киевская область,
- Житомирская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Запорожская,
- Черниговская,
- Хмельницкая,
- Харьковская,
- Полтавская.
За сутки 29 апреля COVID-19 на Киевщине подхватили 415 человек. Кроме того, 5 743 – вакцинировали. В то же время в Николаевской области вирусом заразились 313 человек, а 2 804 – получили прививки.
Главное о карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью