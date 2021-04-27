Мэр Житомира Сергей Сухомлин надеется, что уже на этой неделе город выйдет из красной карантинной зоны. По его словам, эпидемическая ситуация улучшается каждый день.

Мэр напомнил, что Житомир стал одним из первых, где существенно усилили ограничения. Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

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Но у нас есть надежда, что завтра-послезавтра будут те показатели, которые позволят выйти из красной зоны. Последние два дня мы фактически в норме. Надо еще один день подождать, если все будет нормально, то Житомир уже на этой неделе может выйти из красной зоны,

– сказал Сергей Сухомлин.

Напомним, 9 апреля городской голова уже делал заявления о том, что ситуация в городе улучшается. Однако тогда Житомир все же остался в красной зоне.

Ситуация с коронавирусом на Житомирщине: коротко

С начала пандемии в Житомирской области коронавирусомзаболели 83 414 человек.

Победить смертельную инфекцию смогли 65 414 человек.

Умерли от осложнений COVID-19 1 565 пациентов.

За прошедшие сутки, 26 апреля, на Житомирщине обнаружили 75 случаев коронавируса.

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