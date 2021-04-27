Уже на этой неделе можем выйти из красной зоны, – мэр Житомира
Мэр Житомира Сергей Сухомлин надеется, что уже на этой неделе город выйдет из красной карантинной зоны. По его словам, эпидемическая ситуация улучшается каждый день.
Источник:24 канал
Мэр напомнил, что Житомир стал одним из первых, где существенно усилили ограничения. Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.
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Но у нас есть надежда, что завтра-послезавтра будут те показатели, которые позволят выйти из красной зоны. Последние два дня мы фактически в норме. Надо еще один день подождать, если все будет нормально, то Житомир уже на этой неделе может выйти из красной зоны,
– сказал Сергей Сухомлин.
Напомним, 9 апреля городской голова уже делал заявления о том, что ситуация в городе улучшается. Однако тогда Житомир все же остался в красной зоне.
Ситуация с коронавирусом на Житомирщине: коротко
- С начала пандемии в Житомирской области коронавирусомзаболели 83 414 человек.
- Победить смертельную инфекцию смогли 65 414 человек.
- Умерли от осложнений COVID-19 1 565 пациентов.
За прошедшие сутки, 26 апреля, на Житомирщине обнаружили 75 случаев коронавируса.
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