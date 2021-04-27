Мер Житомира Сергій Сухомлин сподівається, що вже цього тижня місто вийде з червоної карантинної зони. За його словами, епідемічна ситуація покращується кожного дня.

Міський голова нагадав, що Житомир став одним з перших, де суттєво посилили обмеження. Про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.

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Але у нас є надія, що завтра-післязавтра будуть ті показники, які дозволять вийти з червоної зони. Останні два дні ми фактично у нормі. Треба ще один день почекати, якщо все буде нормально, то Житомир вже цього тижня може вийти з червоної зони,

– сказав Сергій Сухомлин.

Нагадаємо, 9 квітня міський голова вже робив заяви про те, що ситуація у місті покращується. Однак тоді Житомир все ж залишився у червоній зоні.

Ситуація з коронавірусом на Житомирщині: коротко

З початку пандемії у Житомирській області на коронавірус захворіли 83 414 осіб.

Перемогти смертельну інфекцію змогли 65 414 людей.

Померли від ускладнень COVID-19 1 565 пацієнтів.

Минулої доби, 26 квітня, на Житомирщині виявили 75 нових випадків коронавірусу.

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