Житомирська область покидає "червоний перелік" карантину з 5 травня. З цього часу у регіоні діятимуть правила жовтої зони

Таке рішення ухвалила Державна комісія з ТЕБ та НС. Повідомив про нього міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

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Раніше мер Житомира Сергій Сухомлин висловив сподівання, що вже незабаром область покине "червоний список". Він зауважив, що епідеміологічні показники щоразу покращуються. Також Житомирщина однією з перших потрапила під жорсткі обмеження.

Раніше з червоної зони вийшла Миколаївщина та Київщина

Зазначимо, що аналогічне рішення комісія ухвалила щодо Київщини та Миколаївщини 30 квітня. Ці регіони перейшли у жовту зону карантину ще 1 травня.

Які області зараз "у червоному списку"? Червона зона діє у 6 областях України – Сумській, Запорізькій, Чернігівській, Хмельницькій, Харківській і Полтавській.

Яка ситуація з коронавірусом на Житомирщині?

Станом на 4 травня в області виявили Станом на 4 травня в області виявили 84 802 випадки коронавірусу, з них 1613 – летальні. Одужали 68 770 хворих. За останню добу COVID-19 діагностували у 26 людей.

Правила адаптивного карантину /Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу