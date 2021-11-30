За січень-жовтень основні джерела наповнення бюджету такі:
Запозичення
За 10 місяців було взято 414 мільярдів гривень нових боргів. І це ще набагато менше плану. План був 524 мільярдів гривень.
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Імпортний ПДВ
Було зібрано 299 мільярдів гривень. Яскраво ілюструє імпортозалежність нашого бюджету.
Внутрішній ПДВ
З урахуванням відшкодування, в бюджет надійшло 128 мільярдів гривень.
Податок на прибуток та ПДФО
По 110 мільярдів гривень в бюджет заплатили підприємства зі свого прибутку і громадяни зі своїх доходів.
Надходження бюджетних установ
За 10 місяців бюджетні установи поповнили держбюджет на 74 мільярди гривень.
Внутрішні та імпортні акцизи
По 66 мільярдів гривень отримав бюджет з внутрішніх акцизів та з імпортних.
Рентні надходження
Як видно, в масштабах бюджету приносять не дуже великі гроші, 44 мільярди гривень.
Привіт проведеній "деолігархізації"?)
Позика Казначейства
Замикає десятку надзвичайна і позапланова позика у розмірі 36 мільярдів гривень.
В бюджеті, очевидно, не вистачало грошей навіть на захищені статті видатків, тож довелось використовувати надзвичайний варіант.
інфографіка авторки