За січень-жовтень основні джерела наповнення бюджету такі:

Запозичення

За 10 місяців було взято 414 мільярдів гривень нових боргів. І це ще набагато менше плану. План був 524 мільярдів гривень.

Читайте також Українські заробітчани: чому людям доводиться виїжджати на заробітки

Імпортний ПДВ

Було зібрано 299 мільярдів гривень. Яскраво ілюструє імпортозалежність нашого бюджету.

Внутрішній ПДВ

З урахуванням відшкодування, в бюджет надійшло 128 мільярдів гривень.

Податок на прибуток та ПДФО

По 110 мільярдів гривень в бюджет заплатили підприємства зі свого прибутку і громадяни зі своїх доходів.

Надходження бюджетних установ

За 10 місяців бюджетні установи поповнили держбюджет на 74 мільярди гривень.

Внутрішні та імпортні акцизи

По 66 мільярдів гривень отримав бюджет з внутрішніх акцизів та з імпортних.

Рентні надходження

Як видно, в масштабах бюджету приносять не дуже великі гроші, 44 мільярди гривень.

Привіт проведеній "деолігархізації"?)

Позика Казначейства

Замикає десятку надзвичайна і позапланова позика у розмірі 36 мільярдів гривень.

В бюджеті, очевидно, не вистачало грошей навіть на захищені статті видатків, тож довелось використовувати надзвичайний варіант.

інфографіка авторки