В комментарии 24 каналу советник Зеленского Энди Мак отметил, что такое предположение распространило американское издание со ссылкой на неподтвержденный анонимный источник.

Больше об этом Белый дом передумал приглашать Зеленского после смены руководства "Нафтогаза", – СМИ

Мак заявил, что это никогда не имело какого-либо официального подтверждения.

Этого никогда не было в государственной или непубличной коммуникации между нашими государствами на любом уровне. Тем более через 2 дня после изменений в "Нафтагозе" госсекретарь США Блинкен официально заявил об официальном визите в Киев и этот визит успешно состоялся,

– сказал Энди Мак.

Однако ряд СМИ, по словам Мака, поставили это в заголовки, ведь ситуация выглядит скандально. Он также сообщил, что информацию о якобы нежелании Байдена встречаться с Зеленским уже опровергли "лучшим из возможных способов".

"Во время разговора президентов Украины и США Джо Байден пригласил Владимира Зеленского посетить в июле Вашингтон. Это демонстрирует стопроцентную конструктивность отношений между нашими государствами и отсутствие каких-либо препятствий для контактов двух лидеров, которые периодически "вбрасываются" в украинские медиа и распространяются там", – подытожил Мак.

Обратите внимание! 7 июня состоялся телефонный разговор между лидерами Украины и США. Во время него Джо Байден пригласил Владимира Зеленского посетить Вашингтон с официальным визитом. Это может произойти уже в июле этого года.

Главные тезисы из разговора Зеленского и Байдена