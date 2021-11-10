Теперь страна находится в очень шатком положении. Ситуация может дестабилизироваться в любой момент, и Ирак будет охвачен ожесточенной борьбой за власть.

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Для попытки убийства иракского премьера использовали дроны, начиненные взрывчаткой. Однако добиться своего нападающим не удалось.

Попытка убийства премьера Ирака

Уже на следующий день аль-Казыми выступил с обращением к Ираку. Он призвал жителей к спокойствию и сдержанности, а также заявил, что виновных найдут и накажут.

Попытку убийства осудили многие страны – Саудовская Аравия, Египет и Иордания, Франция и Великобритания.

Президент США Джо Байден был в числе первых, кто прокомментировал покушение на премьера Ирака. Он назвал это террористическим актом и даже предложил помочь с расследованием.

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Но иракские службы безопасности, похоже, справились самостоятельно и уже вскоре заявили, что им удалось выяснить, кто стоит за нападением. Полиция утверждает, что убить аль-Казыми пытались представители ополчения, которое поддерживает Иран.

Покушение произошло как раз на фоне протестов против результатов парламентских выборов в Ираке, которые прошли в октябре 2021 года. В Багдаде протестуют проиранские активисты, ведь их партия с треском проиграла выборы.

Примечательно еще то, что как раз за 2 дня до покушения на иракского премьера, на протестах начались серьезные столкновения с полицией. В результате этих потасовок ранения получили более 100 человек, из которых около 90 – сотрудники полиции.

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Поворотная точка для Ирака

Однако протест, хоть и с применением силы, это одно дело, а вот покушение на премьера страны – совершенно другое. Это может стать поворотной точкой как для внутренней политики Ирака, так и для внешней.



Покушение на премьера Ирака может стать поворотной точкой / Фото The White House

Мустафа аль-Казыми занял пост премьер-министра еще в 2020 году. Он всеми силами пытался умиротворить поддерживаемых Ираном ополченцев.

Но такое наглое нападение, похоже, вынудит политика отказаться от мягкой силы, и прибегнуть к жестким мерам по сдерживанию влияния Ирана внутри страны. Учитывая, что сами иракцы устали от иранского вмешательства, он может с легкостью заручиться поддержкой со стороны населения.

Позиция Ирана

В Иране, конечно же, заявили, что никак не причастны к нападению на аль-Казыми. Но интерес Тегерана здесь все же прослеживается. Если бы им таки удалось убить иракского премьера, то они смогли бы поднять настоящие восстание и протолкнуть на пост премьер-министра своего человека.



Иран смог бы протолкнуть на пост премьер-министра своего человека / Фото з сайту War on the Rocks

Это бы серьезно усилило Иран в регионе. Ведь вскоре должен состояться очередной раунд переговоров по ядерной сделке с Западом. Тегеран смог бы использовать на переговорах проблемную ситуацию в Ираке.

Вашингтон, как участник этих переговоров, пока воздержался от прямых обвинений в адрес Ирана.

Иначе Тегеран может полностью отказаться от диалога с США. Но если Иран решит играться на переговорах, эта ситуация может сыграть против них и Штаты точно найдут чем ответить.

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Сам же Мустафа аль-Казими сейчас получил отличное преимущество в диалоге с Ираном. Убить его не удалось, зато в результате вышло привлечь внимание всего мира к этому покушению.

Теперь он может прямо говорить Тегерану, что либо вы успокаиваете своих ополченцев, либо мы решаем вопрос силой. У Ирака есть для этого все возможности, а теперь еще и серьезная поддержка со стороны мирового сообщества.