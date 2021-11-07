Ранения различной степени тяжести получили сотрудники службы охраны резиденции главы иракского правительства. Об этом сообщает телеканал Alhadath.

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10 раненых в рядах охраны аль-Кадеми в результате обстрела его дома с помощью дрона,

– информируют СМИ.

В то же время отмечается, что сам Мустафа аль-Кадеми был доставлен в больницу. Однако впоследствии чиновник вышел на связь и рассказал, что с ним все в порядке.

Обратите внимание! Сейчас ни одна из известных группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

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