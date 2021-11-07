Поранень різного ступеня важкості зазнали співробітники служби охорони резиденції глави іракського уряду. Про це повідомляє телеканал Alhadath.

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10 поранених у лавах охорони аль-Кадемі в результаті обстрілу його будинку за допомогою дрона,

– інформують ЗМІ.

Водночас зазначається, що сам Мустафа аль-Кадемі був доправлений до лікарні. Однак згодом посадовець вийшов на зв'язок і розповів, що з ним все гаразд.

Зверніть увагу! Наразі жодне із відомих угрупувань не взяло на себе відповідальність за напад.

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