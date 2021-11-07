Представник Держдепу Нед Прайс заявив, що США вважають напад актом тероризму. За його словами, американці вже запропонували допомогу в розслідуванні.

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Ми з полегшенням дізналися, що прем'єр-міністр не постраждав. Цей очевидний терористичний акт, який ми рішуче засуджуємо, був націлений на саме серце Іракської держави,

– сказав дипломат.

"Ми перебуваємо в тісному контакті з іракськими силами безпеки, яким доручено захищати суверенітет і незалежність Іраку, і запропонували свою допомогу", – додав Нед Прайс.

Зверніть увагу! Замах на прем'єр-міністра Іраку Мустафу аль-Кадемі стався в суботу, 6 листопада.

Замах на прем'єра Іраку: коротко