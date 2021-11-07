Представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США считают нападение актом терроризма. По его словам, американцы уже предложили помощь в расследовании.

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Мы с облегчением узнали, что премьер-министр не пострадал. Этот очевидный террористический акт, который мы решительно осуждаем, был нацелен на самое сердце иракского государства,

– сказал дипломат.

"Мы находимся в тесном контакте с иракскими силами безопасности, которым поручено защищать суверенитет и независимость Ирака, и предложили свою помощь", – добавил Нед Прайс.

Обратите внимание! Покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Кадеми произошло в субботу, 6 ноября.

Покушение на премьера Ирака: коротко