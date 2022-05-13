Об этом сообщила первая вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко после встречи с послом Великобритании Мелиндой Симмонс.
Читайте также Польша согласилась устранить барьеры для торговли сельскохозяйственной продукцией из Украины
Доступ на внешние рынки является одним из краеугольных элементов украинско-британского сотрудничества. Поэтому мы благодарны Британии за инициативу по отмене тарифов, которая практически начнет действовать уже в ближайшие дни.
– говорит она.
Министр уверена, что сотрудничество Украины и Британии сегодня можно назвать стратегическим, ведь охватывает ряд важных направлений. В первую очередь, речь идет о защите глобальной продовольственной безопасности путем обеспечения транспортировки украинского зерна на мировые рынки.
Не менее важна помощь британских компаний в обеспечении стабильных поставок горючего в Украину,
– подчеркнула Свириденко.
Она добавила, что Великобритания намерена активно участвовать в восстановлении украинской экономики. В ходе встречи обсудили потенциальные структурные изменения, которые помогут нашему государству справиться со всеми вызовами военного времени.
Стороны пришли к согласию в обсуждении важных аспектов гуманитарной поддержки, сотрудничества с UKEF и дальнейшего развития торгового сотрудничества.
Напомним, ранее Свириденко рассказала, что Украина и Польша договорились упростить контроль за импортом и экспортом аграрной продукции между странами.
Вас может заинтересовать – Залужный показал, как ВСУ используют американское оружие: видео