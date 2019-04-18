Отмена национализации "Приватбанка": что известно о судьях, которые приняли решение

Все трое судей, которые отменили национализацию "Приватбанка" оказались недобросовестными. Это судья Игорь Качур и судьи Владимир Келеберда и Виталий Амельохин.

Суд отменил решение о национализации "Приватбанка" 18 апреля по иску его бывшего совладельца Игоря Коломойского. Суд решил, что процедура вывода неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка с участием государства нарушает нормы законодательства. Все потому, что ответчики не доказали в суде, что банк был неплатежеспособный на момент его национализации.

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Судья Качур в своих декларациях за 2013 и 2014 годы не указал, что ему с 2002 года на праве пользования (проживания) принадлежит квартира площадью 69,3 квадратных метра. Однако данные о квартире есть в декларации судьи 2015 года, сообщает сайт общественного движения "ЧЕСТНО. Фильтруй суд".

Судья Келеберда, по данным Bihus.info, вероятно, фиктивно развелся, чтобы скрыть имущество от декларирования. В частности, судья подавал документы для строительства загородного дома, но в результате владелицей недвижимости стала жена Келеберды, с которой он накануне развелся. Однако консьержи рассказывают, что судья продолжает жить вместе с женой.

Про Келеберда также известно, что своим решением в 2013 году он запрещал партии "ВО "Свобода" и другим проводить митинги у Гостиного двора в Киеве, построенного в 1809 году.

Амельохин – один из судей Окружного админсуда Киева, которым в 2013 году предоставили служебное жилье в Киеве. Амельохин подал иск с требованием исключить квартиру из числа служебных и передать ему в постоянное пользование. Иск Амельохина удовлетворили, а соответствующее решение было выполнено. Поэтому служебное жилье в столице перешло судьи в постоянное пользование.

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Кроме того, Амельохин в составе коллегии принял постановление, которым узаконил решение Кабмина об исключении Гостиного двора в Киеве из перечня памятников архитектуры.

Почему Украина национализировала "Приватбанк"?"Приватбанк" был и является крупнейшим банком в Украине по объему активов. Но после кризиса в банковской системе страны правительство 18 декабря 2016 года принял решение о национализации "Приватбанка". Правительство тогда сослалось на предложение Национального банка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации "Приватбанка" оба потеряли свои акции и назвали национализацию незаконной.



На сегодняшний день "Приватбанк" и государство требуют от экс-владельцев банка дополнительное возмещение убытков. Стороны ведут споры как в судах Украины, так и в иностранных судах.



В начале апреля 2019 года Коломойский заявил, что не планирует возвращать себе "Приватбанк". Но от намерения вернуть себе капитал в 2 миллиарда долларов не отказывается – после смены власти в Украине ожидает "справедливого суда".