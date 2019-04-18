18:36
18 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Балерина Волочкова защитила Путина. Странный русский робот
      Вєсті Кремля
      23:01, 17 апреля
      Вести.UA: Порошенко и Зеленский разозлили Ляшко. Президент ступил на адскую землю
      Вєсті.UA
      21:28, 17 апреля
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как раньше на ипподром ходили
      Згадати все
      21:25, 17 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Отмена национализации "Приватбанка": что известно о судьях, которые приняли решение

      230 Читати новину українською
      Судьи, которые отменили национализацию "Приватбанка" являются недобросовестными
      Судьи, которые отменили национализацию "Приватбанка" являются недобросовестными / Коллаж 24 канала

      Все трое судей, которые отменили национализацию "Приватбанка" оказались недобросовестными. Это судья Игорь Качур и судьи Владимир Келеберда и Виталий Амельохин.

       

      Суд отменил решение о национализации "Приватбанка" 18 апреля по иску его бывшего совладельца Игоря Коломойского. Суд решил, что процедура вывода неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка с участием государства нарушает нормы законодательства. Все потому, что ответчики не доказали в суде, что банк был неплатежеспособный на момент его национализации.

      Читайте также: Что будет с "Приватбанком" и его клиентами: мнение специалиста

      Судья Качур в своих декларациях за 2013 и 2014 годы не указал, что ему с 2002 года на праве пользования (проживания) принадлежит квартира площадью 69,3 квадратных метра. Однако данные о квартире есть в декларации судьи 2015 года, сообщает сайт общественного движения "ЧЕСТНО. Фильтруй суд".

      Судья Келеберда, по данным Bihus.info, вероятно, фиктивно развелся, чтобы скрыть имущество от декларирования. В частности, судья подавал документы для строительства загородного дома, но в результате владелицей недвижимости стала жена Келеберды, с которой он накануне развелся. Однако консьержи рассказывают, что судья продолжает жить вместе с женой.

      Про Келеберда также известно, что своим решением в 2013 году он запрещал партии "ВО "Свобода" и другим проводить митинги у Гостиного двора в Киеве, построенного в 1809 году.

      Амельохин – один из судей Окружного админсуда Киева, которым в 2013 году предоставили служебное жилье в Киеве. Амельохин подал иск с требованием исключить квартиру из числа служебных и передать ему в постоянное пользование. Иск Амельохина удовлетворили, а соответствующее решение было выполнено. Поэтому служебное жилье в столице перешло судьи в постоянное пользование.

      Читайте также: Битва за "Приватбанк": в чем суть конфликта и заплатят ли украинцы Коломойскому

      Кроме того, Амельохин в составе коллегии принял постановление, которым узаконил решение Кабмина об исключении Гостиного двора в Киеве из перечня памятников архитектуры.

      Почему Украина национализировала "Приватбанк"?"Приватбанк" был и является крупнейшим банком в Украине по объему активов. Но после кризиса в банковской системе страны правительство 18 декабря 2016 года принял решение о национализации "Приватбанка". Правительство тогда сослалось на предложение Национального банка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации "Приватбанка" оба потеряли свои акции и назвали национализацию незаконной.

      На сегодняшний день "Приватбанк" и государство требуют от экс-владельцев банка дополнительное возмещение убытков. Стороны ведут споры как в судах Украины, так и в иностранных судах.

      В начале апреля 2019 года Коломойский заявил, что не планирует возвращать себе "Приватбанк". Но от намерения вернуть себе капитал в 2 миллиарда долларов не отказывается – после смены власти в Украине ожидает "справедливого суда".

      blog_ava
      Рейтинг кандидатов в президенты: социологи обнародовали новые результаты
      сегодня
      353812
      Теги: Новости политики Новости Украины Судьи Приватбанк Банки
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Суд визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку": що втрачає Україна та хто в цьому винен?
      сегодня , 17:52 Суд визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку": що втрачає Україна та хто в цьому винен?
      Артем Овдієнко 529
      Жаданий Залізний Трон, або "Гра Престолів" по-українськи
      сегодня , 17:00 Жаданий Залізний Трон, або "Гра Престолів" по-українськи
      Костянтин Шкабара 443
      Тенденции 2019 года в обустройстве сада
      17 апреля , 09:00 Тенденции 2019 года в обустройстве сада
      328
      ФК "Ингулец" – как за шесть лет дойти от любителей до финалиста Кубка Украины
      сегодня , 16:30 ФК "Ингулец" – как за шесть лет дойти от любителей до финалиста Кубка Украины
      Ігор Саджениця 82
      Битва за "Приватбанк": в чем суть конфликта и заплатят ли украинцы Коломойскому
      сегодня , 15:40 Битва за "Приватбанк": в чем суть конфликта и заплатят ли украинцы Коломойскому
      Євгенія Мазур 1610
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Как юная черкащанка поразила мир боксерским талантом и стала главной надеждой Украины
       13 февраля 2016 , 17:45
      Марадона сконфузился во время интервью – легенда не смог связать два слова
       25 ноября 2018 , 09:59
      В нацполиции рассказали как сберечь авто от угона: видео
       10 января , 14:30
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук