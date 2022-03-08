Тестирование должно было состояться 19 и 26 марта. Пока нет информации об обязательном ВНО.

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"Мы уверены, что скоро наступит мир, тогда мы сможем определиться с тем, как и когда будет проводиться образовательное оценивание. За уверенность в будущем благодарим наших защитников", – отметили в Украинском центре.

Что с учебным процессом

С начала войны России с Украиной в школах объявили двухнедельные каникулы. В Министерстве образования и науки Украины простят возобновлять образовательный процесс, где это возможно. Следует также рассмотреть варианты индивидуального и дистанционного обучения для эвакуированных детей.