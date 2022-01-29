В эпицентре непогоды оказались северо-восточные регионы страны. Местные жители жалуются на стильные метели и порывы ветра. Без электричества остались десятки тысяч жилых домов.

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Сложной остается ситуация в таких городах:

Бостон;

Нью-Йорк;

Филадельфия.

Местных жителей попросили отменить путешествия и держаться подальше от автомобильных дорог. Чтобы избежать скопления автомобилей, снег постоянно расчищают.

В то же время спасатели отмечают, что снег сухой. Он наносит меньше разрушений.

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