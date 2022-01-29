В епіцентрі негоди опинилися північно-східні регіони країни. Місцеві жителі скаржаться на стильні заметілі та пориви вітру. Без електрики залишилися десятки тисяч житлових будинків.

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Складною залишається ситуація у таких містах:

Бостоні;

Нью-Йорку;

Філадельфії.

Місцевих жителів попросили скасувати подорожі та триматися якомога далі від автомобільних доріг. Щоб уникнути скупчення автівок, сніг постійно розчищають.

Водночас рятувальники зазначають, що сніг – сухий. Він завдає менше руйнувань.

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