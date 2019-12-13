Отменили приговор, потому что нарушила тайну совещательной комнаты: шокирующая ошибка судьи

В 2015 году на жительницу Киева напали в лифте многоквартирного дома. После длительной борьбы в лифте и коридорах на шум выбежал сосед, который помог остановить насильника, связал его и вызвал полицию.

НЕчесть недели

В августе 2019 года судья Людмила Шестаковская осудила нападающего за оконченное покушение на изнасилование и грабеж к четырем годам и шести месяцам тюрьмы. Но "хэппи эндом" эта история не закончилась. Защита подала апелляцию, потому что судья нарушила тайну совещательной комнаты.

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Важно! Во время пребывания в совещательной комнате судьи должны взвешенно и беспристрастно проанализировать все обстоятельства дела, чтобы принять правильное и обоснованное решение. Поэтому в это время им или ей не разрешено осуществлять рассмотрение других дел и производств. В совещательную комнату запрещено заходить посторонним, а судьи могут покидать ее только для отдыха в ночное время.

Людмила Шестаковская после последнего слова обвиняемого вышла в совещательную комнату для принятия решения. Однако накануне оглашения приговора судья также рассмотрела административное дело о нарушении правил дорожного движения.



Людмила Шестаковская

Такое, на первый взгляд, формальное нарушение, апелляционный суд признал существенным и отменил приговор. Теперь дело о покушении на изнасилование назначено для нового рассмотрения в суде первой инстанции.

А это значит, что жертве придется снова давать показания в суде и проходить через травматический и долгий судебный процесс. Ведь первое рассмотрение дела длилось почти четыре года.

Премию "НЕчесть ​недели" за нарушение тайны совещательной комнаты, которое привело к отмене приговора получает судья Оболонского районного суда Людмила Шестаковская.

Честь недели

Только в 2018 году в полицию поступило 107 тысяч вызовов по домашнему насилию. До суда доходит, конечно, гораздо меньше дел. Ранее обидчиков привлекали только к административной ответственности.

Но с января 2018 года за системное насилие в семье, то есть совершенное более двух раз, предусмотрели уголовное наказание. Обидчику могут быть назначены общественные работы, он может быть арестован и даже лишен свободы на срок до двух лет.

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Судья Сергей Радионов не первый, кто рассматривал дело о домашнем насилии в Киеве. Но первый, кто вынес обвинительный приговор.



Сергей Радионов

В ноябре 2019 года он приговорил мужчину, который привлекался к административной ответственности за насилие девять раз. Конечно же, админпротоколы не повлияли на его поведение.

Прокуроры заявляли, что "злоумышленник систематически нецензурно выражался в сторону своей жены, запугивал, унижал и угрожал ей физической расправой". Эти все события происходили в однокомнатной квартире в присутствии малолетних детей.

Судья Радионов мог, как и другие его коллеги, назначить более мягкое наказание мужчине. Мол, семейное дело, пусть сами себе разбираются.

Но он ответственно подошел к рассмотрению дела, которое угрожало здоровью женщины и ее детей. Обидчика он приговорил к трем месяцам ареста. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

Поэтому премию "Честь недели" за защиту семьи от домашнего насилия получает судья Оболонского районного суда города Киева Сергей Радионов.

Если вы или ваши знакомые стали жертвой психологического или физического насилия, вы можете обратиться за помощью на горячую линию общественной организации "Ла Страда" или иной организации в вашем городе!

Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фонд DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очистки судейских рядов.